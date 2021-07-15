Число арестованных после массовой драки мигрантов на юго-востоке Москвы в ночь на вторник превысило 40 человек

В основном это выходцы из Киргизии и Узбекистана. Им дали до 15 суток со штрафами, а после вышлют из страны. В конфликте участвовали более сотни человек, есть пострадавшие, в том числе с ножевыми ранениями.

Происшествие спровоцировало неоднозначные высказывания в адрес мигрантов и миграционной политики России. Историк, писатель, профессор Свободного университета в Москве Сергей Медведев в эфире «Эха Москвы» рассказал, что считает принижение роли мигрантов неправильным.

Медведев подчеркнул, что многие мигранты имеют высшее образование, но при этом вынуждены заниматься тяжелой физической работой и неуважение к ним недопустимо.