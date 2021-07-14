Вильнюс просит верховного комиссара ООН отреагировать на миграционный кризис в Литве

Литва обратилась к верховному комиссару ООН по делам беженцев с просьбой вмешаться в кризис, связанный с проникновением нелегалов через литовско-белорусскую границу. С начала года литовские пограничники задержали там почти 2000 человек, в основном из стран Азии – в 20 раз больше чем за весь прошлый год. После введения секторальных экономических санкций Евросоюза против режима Александра Лукашенко тот пригрозил перестать задерживать наркотики и мигрантов на пути в Европу через белорусскую территорию. Министр иностранных дел Литвы в этой связи попросил своего турецкого коллегу снизить частоту рейсов из Стамбула в Минск.