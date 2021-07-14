Суд обязал «Важные истории» удалить расследование про покупку «Роснефтью» акций Pirelli

Арбитражный суд Москвы обязал интернет-издание «Важные истории» удалить и опровергнуть расследование, посвященное покупке госкорпорацией Роснефть доли итальянского производителя шин Pirelli. Информацию в картотеке суда нашло издание «МБХ медиа». Полный текст решения пока не опубликован.

Вместе с тем об этой сделке за полмиллиарда евро в 2014-м сообщали агентства «Интерфакс», ТАСС и РИА «Новости», а также сама Роснефть в своем пресс-релизе. «Важные истории» писали, что акции в итоге оказались в личной собственности лиц, близких к руководству «Роснефти».