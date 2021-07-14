Двое бывших заключенных ангарской колонии ИК-15 рассказали о пытках после бунта

Об этом пишет сетевое издание «Медиазона» со ссылкой на юристов признанного иноагентом Комитета против пыток*. Один из них говорит, что у него на глазах изнасиловали его сокамерника, а других заключенных заставляли по несколько дней находиться в камере в неудобной позе.

Бунт в этой колонии произошел в апреле прошлого года – также из-за избиений заключенных сотрудниками ФСИН. После этого сотни людей оттуда перевели в другие колонии, были возбуждены несколько уголовных дел как на заключенных, так и на тюремщиков.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом