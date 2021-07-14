В Петербурге задержали сборщиков подписи двух независимых кандидатов в городское Заксобрание

Об этом пишет сетевое издание «МБХ медиа». У зампреседателя Либертарианской партии Марины Мацапулиной на проспекте Бакунина двух человек полицейские сначала стали расспрашивать про согласования, а затем увезли в 76-й отдел полиции, им могут вменить статью КоАп о самовольном занятии земельного участка, рассказала журналистам сама Мацапулина.

Второй кандидат – сотрудник книжного магазина «Листва» Савва Федосеев, которого издание «Медиазона» называет националистом. Его сборщиков увезли в 64-й отдел полиции по Кировскому району.

