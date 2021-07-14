Российские пловцы В. Андрусенко и А.Кудашев временно отстранены от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, которые отобрались на Олимпиаду в Токио, временно отстранены из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания. Каких-либо подробностей пока не приводится, известно лишь, что доказательства нарушений предоставлены Всемирным антидопинговым агентством.