Российские пловцы В. Андрусенко и А.Кудашев временно отстранены от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, которые отобрались на Олимпиаду в Токио, временно отстранены из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания. Каких-либо подробностей пока не приводится, известно лишь, что доказательства нарушений предоставлены Всемирным антидопинговым агентством.
2021-07-14T23:04:25+03:00
2021-07-14T23:04:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 14 июля 2021
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