В Москве из-за жары фиксируется повышенное содержание опасного для здоровья приземного озона, предупреждает Мосэкомониторинг. На восьми своих станциях он фиксирует превышение предельно допустимой концентрации этого газа в полтора раза, остальные загрязняющие вещества в норме.

В столичном регионе господствует мощный антициклон, типичные условия в таких случаях летом – жара при полном или почти полном отсутствии облаков и ветра, а также повышенное атмосферное давление.