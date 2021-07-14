AFP: Еврокомиссия запускает официальную процедуру в отношении Венгрии из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Еврокомиссия запускает официальную процедуру в отношении Венгрии из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, принятого недавно в этой стране, — передает агентство AFP со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Брюсселе. По его словам, уже сегодня венгерскому премьер-министру Виктору Орбану направят официальное письмо-предупреждение, а завтра начнут процедуру разбирательства по факту нарушения общеевропейского законодательства. Конечной целью является заставить власти Венгрии изменить, либо отозвать закон.