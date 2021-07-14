Белый дом не располагает какой-либо информацией о сроках проведения переговоров с РФ по стратегической стабильности

Белый дом не располагает какой-либо информацией о сроках проведения переговоров с Россией по стратегической стабильности, объявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. Ранее в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что переговоры пройдут до конца месяца. Предполагаемая главная тема обсуждения – кибератаки.
2021-07-14T22:33:50+03:00
2021-07-14T22:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 14 июля 2021
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