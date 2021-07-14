Белый дом не располагает какой-либо информацией о сроках проведения переговоров с РФ по стратегической стабильности

Белый дом не располагает какой-либо информацией о сроках проведения переговоров с Россией по стратегической стабильности, объявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки. Ранее в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что переговоры пройдут до конца месяца. Предполагаемая главная тема обсуждения – кибератаки.