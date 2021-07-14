Россия стала третьей страной в мире по количеству запросов на удаление информации в соцсети Твиттер – это следует из отчетности, которые опубликовала администрация самой компании. За второе полугодие прошлого года из нашей страны соцсеть получила почти 6,5 тысяч запросов об удалении того или иного контента. Уступаем мы по этому показателю лишь Японии и Индии.