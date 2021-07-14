Английские футболисты команды «Портсмут» подозреваются в расистских оскорблениях в адрес игроков сборной

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что футбольным болельщикам запретят ходить на стадионы за расистские оскорбления.

Расистский скандал в Британии разгорелся после проигрыша сборной Англии в финале чемпионата Европы по футболу. Исход игры против команды Италии решила серия послематчевых пенальти. В ней не смогли забить мяч футболисты карибского и нигерийского происхождения, после чего они подверглись расистским оскорблениям в соцсетях, а правительство объявило, что готовит закон, который позволит штрафовать на 10% от глобальной выручки соцсети за неудаление подобных комментариев.