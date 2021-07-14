Прокуратура настаивает на обвинительном приговоре для Майкла Калви и других фигурантов «дела Baring Vostok»

Прокуратура настаивает на обвинительном приговоре для американского бизнесмена Майкла Калви и других фигурантов так называемого «дела Baring Vostok». Их обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный».

Несмотря на позицию подсудимых, сторона обвинения считает их вину полностью доказанной и подтвержденной совокупностью доказательств, заявила в ходе прения сторон прокурор Ольга Михайлова. Завершить свою речь и назвать наказание, которого, по ее мнению, заслуживают обвиняемые, она не успела в связи с окончанием рабочего дня.

Мещанский суд рассматривает это дело с декабря прошлого года. Помимо Калви, на скамье подсудимых шестеро его коллег, в том числе партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль. Их уголовное преследование началось в феврале 2019-го на фоне конфликта акционеров. По версии следствия, Калви организовал схему хищения при выдаче кредитов «Первому коллекторскому бюро» в 2015 году, введя в заблуждение совет директоров банка относительно реальной стоимости акций компании. Никто из подсудимых вину не признал. Калви называет происходящее незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

Заседание продолжится завтра в 10 утра. После гособвинителя с ответным словом выступят подсудимые и их защита.