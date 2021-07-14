Еврокомиссия обнародовала масштабную стратегию по радикальному сокращению выбросов СO2 к середине века

Глава структуры Урсула фон дер Ляйен назвала эти планы весьма амбициозными.

Среди мер, предусмотренных документом, прогрессивные тарифы на транспорт в зависимости от выбросов, высадка трех миллиардов деревьев, запрет продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году и налог на ввоз стали, цемента и алюминия. По оценке Минэкономразвития России, это затронет экспорт из нашей страны почти на 8 миллиардов долларов в год.



Финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group Андрей Мовчан полагает, что экологическая программа Еврокомиссии тесно связана с финансовой выгодой для больших компаний. Такое мнение Андрей Мовчан высказал в эфире «Эха Москвы». По словам Андрея Мовчана, новая экологическая политика Европы будет неудобна для таких стран, как Россия и Китай, но они будут вынуждены следовать ей.