Им станет актер Сергей Бурунов. Об этом объявили представители телеканала СТС, на котором будет выходить программа. В новом сезоне также анонсировано участие актеров, музыкантов и блогеров – Прохора Шаляпина, Даны Борисовой, Юлии Михалковой и другие. Все они будут выдерживать десятидневный карантин, чтобы получить разрешение на выезд на съемки во Францию, которая пока закрыта для российских туристов.
Предыдущим ведущим российской версии игры был Сергей Шнуров.
Российская версия телеигры «Форт Боярд» возобновляет съемки с новым ведущим
Им станет актер Сергей Бурунов. Об этом объявили представители телеканала СТС, на котором будет выходить программа. В новом сезоне также анонсировано участие актеров, музыкантов и блогеров – Прохора Шаляпина, Даны Борисовой, Юлии Михалковой и другие. Все они будут выдерживать десятидневный карантин, чтобы получить разрешение на выезд на съемки во Францию, которая пока закрыта для российских туристов.