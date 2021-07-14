Российская версия телеигры «Форт Боярд» возобновляет съемки с новым ведущим

Им станет актер Сергей Бурунов. Об этом объявили представители телеканала СТС, на котором будет выходить программа. В новом сезоне также анонсировано участие актеров, музыкантов и блогеров – Прохора Шаляпина, Даны Борисовой, Юлии Михалковой и другие. Все они будут выдерживать десятидневный карантин, чтобы получить разрешение на выезд на съемки во Францию, которая пока закрыта для российских туристов.

Предыдущим ведущим российской версии игры был Сергей Шнуров.

