В Британии будут штрафовать соцсети, которые не удаляют расистские комментарии

Как объявил премьер Борис Джонсон, правительство готовит законопроект, по которому за неудаленные комментарии такого рода таким компаниям, как Facebook, Twitter, TikTok и Instagram будет грозить штраф до 10% от их мировой выручки.

После проигрыша команды Англии в финале чемпионата Европы по футболу, на личных страницах двух футболистов карибского и африканского происхождения появились оскорбительные комментарии в связи с тем, что именно они не смогли забить мяч в ходе серии послематчевых пенальти, которое и решило исход игры в пользу команды Италии. После этого власти потребовали от соцсетей информацию о тех, кто оставлял комментарии.