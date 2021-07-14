Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании своего руководителя Алеся Белявского

В центре, а также в белорусском союзе журналистов, сегодня днем прошли обыски, связи с Белявским не было несколько часов, затем стало известно о его задержании, — говорится в телеграм-канале «Весны». По данным правозащитников, в отношении него возбуждено уголовное дело в центральном аппарате Следственного комитета. Никакие подробности пока не приводятся.

