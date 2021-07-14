Более 9 миллионов россиян, по данным ЮНИСЕФ, недоедают

Из них 400 тысяч, по данным экспертов, находятся на грани голода, то есть вынуждены пропускать приемы пищи или ограничивать количество еды из-за отсутствия денег. Еще 8 с лишним миллионов относятся к группе умеренной уязвимости, то есть вынуждены покупать низкокачественные продукты, либо есть меньше. В организации подчеркивают, что при подсчетах опирались на данные официальной российской статистики.

По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в прошлом году превышала 12% (почти 18 миллионов человек).