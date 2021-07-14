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Эксклюзив Эха 21:06, 14 июля 2021

Рассмотрение по существу дела Любови Соболь состоится 15 июля в Преображенском суде

Преображенский суд начнет рассмотрение по существу дела оппозиционера Любови Соболь. Ее обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на январской акции протеста, с чем не согласна защита. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Владимир Воронин.

«Завтра начнется рассмотрение дела по существу. Прокурор зачитает обвинение, и мы выразим свое отношение к обвинению. Любови Соболь вменяют то, что она подстрекала других людей, а конкретно одного человека, который был болен коронавирусом и вышел на улицу 23 января. Хотя мы полагаем, что это в корне неверно, потому что Любовь Соболь призывала людей выходить на улицу, но ее призывы носили исключительно общий характер. То есть она никого конкретно не призывала, тем более людей, которые были больны коронавирусом, или выходить и не соблюдать дистанцию и масочный режим», — сказал адвокат.
Защита и Любовь Соболь полностью отрицают свою вину, потому что в ее действиях отсутствует этот состав преступления.

«Завтра вполне возможно будут допрошены какие-то свидетели, если они явятся. Среди них есть сотрудники Роспотребнадзора, которые говорят о том, что была очень высокая вероятность у людей, которые находились на улице, заболеть коронавирусом. Также же среди свидетелей сотрудники полиции, которые раздавали якобы всем маски и говорили о том, что необходимо соблюдать дистанцию. И также есть еще свидетели, которые говорят о том, что на митинге было большое количество несовершеннолетних, которые не соблюдали дистанцию и масочный режим», — рассказал адвокат.

По словам В.Воронина, защита полагает, что свидетели обвинения дают идентичные показания, сформулированные кем-то из полицейских.


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