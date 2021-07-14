СМИ: В Курганской области казаки в честь дня семьи, любви и верности пригласили в гости четырех детей и напоили их

В Курганской области казаки в честь дня семьи, любви и верности пригласили в гости четырех детей и напоили их, — пишет местное издание 45.ru со ссылкой на региональное управление МВД и реестрового атамана курганских казаков Дениса Ермолая. Тот, впрочем, уверяет, что напоившие детей не были, цитата, «настоящими казаками». Речь идет о трех девочках и одном мальчике в возрасте от 9 до 13 лет в селе Грачёво. Чем их напоили, в каком количестве и каково их состояние при этом не уточняется. В ситуации разбираются полицейские.