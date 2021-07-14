КС Испании признал противоречащей основному закону домашнюю изоляцию жителей из-за коронавируса в прошлом году

Конституционный суд Испании признал противоречащей основному закону домашнюю изоляцию жителей королевства из-за коронавируса в прошлом году, — пишет газета Periodico. Таким образом, он удовлетворил запрос, поданный представителями крайне правой партии Vox. Как отмечает газета El Pais, это означает, что все штрафы, наложенные за нарушения ограничительных мер в тот период, будут аннулированы.
2021-07-14T21:04:25+03:00
2021-07-14T21:08:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 14 июля 2021
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