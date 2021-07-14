КС Испании признал противоречащей основному закону домашнюю изоляцию жителей из-за коронавируса в прошлом году

Конституционный суд Испании признал противоречащей основному закону домашнюю изоляцию жителей королевства из-за коронавируса в прошлом году, — пишет газета Periodico. Таким образом, он удовлетворил запрос, поданный представителями крайне правой партии Vox. Как отмечает газета El Pais, это означает, что все штрафы, наложенные за нарушения ограничительных мер в тот период, будут аннулированы.