РБК: В Петербурге закончились льготные лекарства от рака груди

В Петербурге закончились льготные лекарства от рака груди, — пишет сайт РБК со ссылкой на главу регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Марию Шишкину. По данным комитета здравоохранения Петербурга, на бесплатные лекарства для льготников в этом году городу нужно 18 миллиардов рублей, пока из бюджета выделено менее 11. Последняя партия лекарств, закупленных за счет казны, была выдана в начале июня.