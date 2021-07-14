РБК: В Петербурге закончились льготные лекарства от рака груди

В Петербурге закончились льготные лекарства от рака груди, — пишет сайт РБК со ссылкой на главу регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Марию Шишкину. По данным комитета здравоохранения Петербурга, на бесплатные лекарства для льготников в этом году городу нужно 18 миллиардов рублей, пока из бюджета выделено менее 11. Последняя партия лекарств, закупленных за счет казны, была выдана в начале июня.
2021-07-14T21:03:35+03:00
2021-07-14T21:03:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 14 июля 2021
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