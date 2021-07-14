Отели Кубани не станут выселять постояльцев, которые не привьются от коронавируса в течение трех дней после прибытия, — объявили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. Однако там отметили, что таким гостям будет грозить штраф до 30 тысяч рублей. С 1 августа в Краснодарском крае вводится требование вакцинации в трехсуточный срок для непривитых туристов.

