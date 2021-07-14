В Тверской области задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв на железнодорожных путях около станции Редкино. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте. По данным ведомства, мужчина стоял на станции с гранатой в руках и вел себя неадекватно. Его имя не разглашается, никакие подробности больше не приводятся.

