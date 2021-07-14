Европейский совет рекомендовал включить Украину в список стран, запрет на туристические поездки из которых снимается

Европейский совет рекомендовал включить Украину в список стран, запрет на туристические поездки из которых в связи с коронавирусом снимается. Соответствующее решение было принято сегодня послами стран Евросоюза. В этом списке уже находятся, в частности, Армения, Молдавия и Азербайджан. Окончательное решение будет принято по итогам голосования стран, входящих в блок.
2021-07-14T20:34:00+03:00
2021-07-14T20:34:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 14 июля 2021
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