В Саратове судью арбитражного суда приговорили к четырем годам колонии за мошенничество

Также Шамиль Кулахметов будет обязан выплатить штраф 400 тысяч рублей. Ему на 3 года запретят работать судьей. Как установило следствие, Кулахметову предложили выступить посредником в передаче взятки другим судьям, но в итоге присвоил эту сумму себе.