В Саратове судью арбитражного суда приговорили к четырем годам колонии за мошенничество

Также Шамиль Кулахметов будет обязан выплатить штраф 400 тысяч рублей. Ему на 3 года запретят работать судьей. Как установило следствие, Кулахметову предложили выступить посредником в передаче взятки другим судьям, но в итоге присвоил эту сумму себе.
2021-07-14T20:33:26+03:00
2021-07-14T20:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:33, 14 июля 2021
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