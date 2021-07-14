Адвокат: Арестованной участнице группы Pussy Riot Анне Кузьминых не передают лекарства

Арестованной участнице группы Pussy Riot Анне Кузьминых не передают лекарства, пожаловался ее адвокат Илья Уткин. Его подзащитная страдает от сильных болей, но обезболивающее можно получить только в стационаре. Поэтому адвокату Кузьминых сказала, что собирается вызывать в спецприемник скорую.

Девушку задержали 9-го июля и дали 10 суток за якобы неповиновение сотрудникам полиции — за два дня до этого она вышла из приемника после очередных 15-ти суток ареста.