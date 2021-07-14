До 42 человек выросло количество арестованных после массовой драки на юго-востоке Москвы в ночь на 13 июля, — сообщает пресс-служба Кузьминского районного суда. Всем им назначен административный арест 15 суток по статье «Участие в несанкционированном собрании», которое повлекло помехи в работе инфраструктуры. В массовой драке участвовали выходцы из стран Средней Азии.

