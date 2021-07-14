Литва просит Турцию сократить число авиарейсов из Стамбула в Минск

Об этом журналистам рассказал по итогам встречи глав МИД двух государств в Анкаре министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, каждый пятый пассажир, прибывающий таким рейсом – нелегальный мигрант. Польский коллега Ландсбергиса Збигнев Рау сегодня назвал Белоруссию, цитата, «большой турфирмой по привлечению мигрантов» и анонсировал новые санкции против Минска за то, что тот начал пропускать нелегалов через свою территорию в Литву и далее в Евросоюз.

В то же время, по данным Евростата, количество нелегальных беженцев в странах Евросоюза за последние пять лет сократилось на три четверти – с более чем двух миллионов до чуть более, чем пятисот тысяч.