На депутата городской думы Тобольска от «Единой России» завели уголовное дело после наезда на сотрудника ДПС

Тот остановил мерседес Сергея Вакарина за пересечение двойной сплошной и выезд на встречку, но народный избранник отказался выходить из машины и попытался уехать. Сотрудник ДПС хотел его остановить, но Вакарин сбил его и все-таки скрылся с места происшествия. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отправили долечиваться дома.

Из партии парламентария уже исключили. Дело возбудили по той же статье «применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти», по которой часто судят участников протестных акций. Максимальное наказание по ней – 5 лет лишения свободы.