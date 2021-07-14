Расиму Махиянову признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Также ей в течение двух лет запретили заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг.
В Башкирии осудили на три года колонии директора дома престарелых, при пожаре в котором погибли 11 человек
Расиму Махиянову признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Также ей в течение двух лет запретили заниматься деятельностью по оказанию социальных услуг.