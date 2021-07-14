ОЗХО объяснила нестыковку в докладе об отравлении политика Алексея Навального технической ошибкой

Организация по запрещению химического оружия объяснила нестыковку в докладе об отравлении политика Алексея Навального технической ошибкой. Об этом журналистам рассказал представитель германского МИДа Райнер Бройль. Речь идет о дате 20 августа 2020. В первой редакции доклада утверждалось, что ОЗХО направила инспекционную группу в Германию в этот день. На самом деле, 20 августа Навальный только был отравлен и госпитализирован, а Германия обратилась в ОЗХО лишь 4 сентября.

