Россия не будет искать каких-либо компромиссных форм регистрации для однополых семей – такую позицию Кремля выразил пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он сослался на прошлогодние поправки к конституции, которые закрепляют понятие брака как союза мужчины и женщины.

Ранее ЕСПЧ обязал российские власти легализовать для таких пар гражданские союзы, которые бы по набору прав и обязанностей уравнивали гомосексуальные семьи с гетеросексуальными. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судьям ЕСПЧ подать в отставку.