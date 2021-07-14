ВШЭ: Каждая десятая разрабатываемая в России технология не имеет аналогов в мире

Каждая десятая разрабатываемая в России технология не имеет аналогов в мире, — выяснила Высшая школа экономики. По данным авторов исследования, самые передовые российские технологии встречаются в самых разных сферах – от микроэлектроники до разработки программного обеспечения. В общей сложности в минувшем году в России появилось более двух тысяч новых технологий. Это почти в 2,5 раза больше, чем десять лет назад.

