Во Флориде прошли массовые демонстрации в поддержку протестующих на Кубе

Участники акции требуют проведения свободных выборов и решения социальных проблем в республике.
В ходе протестов на Кубе уже погиб один человек, есть пострадавшие среди демонстрантов и полицейских.
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Участники акции требуют проведения свободных выборов и решения социальных проблем в республике.
В ходе протестов на Кубе уже погиб один человек, есть пострадавшие среди демонстрантов и полицейских.
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…