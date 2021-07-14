Пензенский суд приговорил к срокам от 2 до 10 лет 27 фигурантов дела о драке в Чемодановке

Одного обвиняемого оправдали.

Самое большое наказание — 10 и 7 лет колонии строгого режима — назначено Николаю Юрченко и Павлу Яненко. Их признали виновными в беспорядках и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, оба во время драки нанесли травмы жителю Чемодановки Владимиру Грушину, от которых тот позже скончался в больнице. Изначально Юрченко обвиняли в убийстве, а Яненко — в покушении на убийство, но затем статьи смягчили. Только эти два фигуранта остаются под стражей. Остальных 25 суд сразу освободил в связи с фактическим отбытием наказания. Из них пятеро были приговорены к трем годам и одному месяцу колонии общего режима, 11 — к трем годам и 9 – к двум. Владимира Гавриленко суд оправдал в связи с непричастностью к массовым беспорядкам. В ходе расследования никто из обвиняемых вину не признал.

В результате конфликта местных жителей с цыганами в 2019 году погиб один человек, 20 пострадали. Жители села перекрывали федеральную трассу, требуя наказать виновных.