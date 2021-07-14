Против муниципального депутата Янкаускаса СК прекратило уголовное преследование

Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении муниципального депутата Константина Янкаускаса. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Илья Уткин.

«В отношении Янкаускаса действительно прекратили уголовное преследование, а с чем это связано, ну, мы пока не изучали постановление. Мы знали, что все к этому идет с того момента, когда не продлили ему меру пресечения», — сказал адвокат.

Константина Янкаускаса обвиняли в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.