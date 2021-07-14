Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона протестующих против санитарных пропусков, — передает с места событий корреспондент агентства РИА Новости. Инцидент произошел в районе Монмартра.

О введении так называемых санитарных пропусков несколько дней назад объявил президент страны Эммануэль Макрон. Они начнут действовать уже к концу июля. Фактически это означает, что без прививки от коронавируса либо свежего отрицательного теста нельзя будет посещать никакие общественные места, включая междугородние поезда, автобусы и самолеты. Ранее сегодня также стало известно, что заведения, которые обслужат посетителей без таких пропусков, собираются штрафовать на 45 тысяч евро.

