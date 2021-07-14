Пензенский областной суд приговорил 27 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка к срокам от 2 до 10 лет колонии, одного человека оправдали, — передает из зала суда корреспондент агентства ТАСС. Еще 25 освободили из-под стражи в зале суда в связи с тем, что фактически они уже отбыли свой срок в СИЗО. Летом 2019 года в селе произошла массовая драка между местными жителями и цыганами, в ходе которой один человек погиб, несколько пострадали.

