В Вашингтоне сегодня состоится митинг в поддержку Бритни Спирс — поклонники поп-певицы несколько лет назад начали движение #freeBritney, обеспокоенные многолетним опекунством над ней ее отца. В июле суд отказал Бритни Спирс в освобождении ее из-под опеки, несмотря на шокирующие признания певицы. Сегодня она выступит на новом судебном заседании.

Поклонники Бритни Спирс намерены собраться у Мемориала Линкольну и потребовать свободы для поп-певицы от опекунства ее отца. В июне Бритни Спирс публично выступила в суде, попросив освободить ее из-под юридического режима, установленного над ней отцом через суд в 2008 году, который позволяет ему полностью контролировать личную жизнь, профессию и многомиллионное состояние дочери. Бритни Спирс заявила, что подвергается абьюзу, хочет иметь еще детей, но ей не позволяют, назвала опекунство отца уничижительной и жестокой системой отношений и сказала, что просто хочет вернуть себе свою жизнь назад. История Бритни Спирс привела к редкому единению обеих партий на Капитолийском холме — конгрессмены массово твитили хэштеги ФриБритни. В поддержку поп-звезды выступили такие политические тяжеловесы, как сенаторы Тед Круз и Элизабет Уоррен. Несмотря на шокирующие признания певицы, суд Калифорнии отказал ей в прекращении опекунства отца, но изменения все равно начались — в отставку подал адвокат певицы (который, возможно, не представлял ее интересы) и трастовый фонд, который управлял 60-миллионнвым состоянием Бритни Спирс вместе с ее отцом, подал в отставку после признаний поп-звезды. Сегодня Бритни Спирс выступит на новом заседании, где снова попросит суд прекратить опекунство отца над ней.

На митинге в Вашингтоне поклонники Бритни Спирс намерены потребовать не только свободы для поп-звезды, но и проведения реформы Конгрессом США законодательства об опекунстве, которое позволило установить такой правовой режим над певицей и жертвами которого становятся другие американцы.