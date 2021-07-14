Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией, прерванное из-за пандемии коронавируса

Кроме того, увеличится число регулярных рейсов в ряд стран.

Предполагается, что из Москвы в Париж и Ниццу каждую неделю будут летать по четыре рейса, а из Петербурга — по два по тем же направлениям. Также по четыре рейса в неделю будет делаться по маршруту Москва — Прага. Решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах, сообщает оперативный штаб. Там порекомендовали гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, с той же даты Россия увеличит число регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. Возобновятся международные полеты из аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска.

Между тем, пресс-секретарь российского союза туриндустрии Ирина Тюрина отметила, что несмотря на возобновление авиасообщения, российские туристы пока не смогут поехать во Францию и Чехию, поскольку обе страны не выдают визы и не принимают без уважительных причин. Такие же правила действуют и для большинства других стран Европы.

Что касается египетских курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх, решения о возобновлении регулярных авиарейсов и их количестве туда пока нет. По информации оперштаба, оно будет принято по результатам поездки российских специалистов, которые должны оценить эпидемиологическую ситуацию в стране.

23-го июля в московском аэропорту Шереметьево возобновит работу терминал «С». Туда будут переведены международные рейсы Аэрофлота. Первый рейс – в Стамбул — запланирован на половину десятого вечера.

Терминал «С» был открыт после реконструкции в январе 2020 года, но снова закрыт через три месяца на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса.