Еврокомиссия представила масштабную программу по сокращению выбросов углекислого газа

Предполагается, что к 2030 году в странах Евросоюза они уменьшаться не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990-х годов.

Программа, которую агентство Bloomberg называет самой амбициозной стратегией защиты климата в истории, должна затронуть практически все сферы экономики ЕС. Одним из ее пунктов является резкое ускорение перехода на зеленую энергетику. Для этого в Еврокомиссии предложили производить 40% энергии из возобновляемых источников уже через 10 лет.

Кроме того, Брюссель намерен установить более строгие правила выбросов парниковых газов в транспортной отрасли. Если через 10 лет они должны уменьшиться более чем наполовину, то с 2035 года все новые автомобили должны иметь нулевые выбросы. Это фактически означает запрет на продажу новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями. Одновременно планируется построить сеть зарядок для электромобилей.

Кроме того, в Брюсселе хотят обязать госсектор снизить потребление энергии и ввести так называемый углеродный налог на импорт определенной продукции. Этот механизм предусматривает сборы с товаров в зависимости от количества выбросов при их производстве. Газета Financial Times отмечает, что в целом эту стратегию страны Евросоюза поддержали, однако, по данным издания, чиновникам еще предстоит проработать детали программы. В самой Еврокомиссии, между тем, строят амбициозные планы и хотят полностью избавить ЕС от углеродных выбросов в течение 30 лет.

В ноябре прошлого года в Евросоюзе отчитались о сокращении выбросов углекислого газа на территории сообщества на четверть по сравнению с 1990-м годом.