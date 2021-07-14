786 человек с коронавирусом умерли в России за прошедшие сутки

По данным оперативного штаба, суточный прирост новых заболевших – около 24 тысяч, в том числе, почти 4 тысячи в Москве. Это минимальный показатель с начала июня.

В Ульяновской области из-за нехватки вакцины фактически приостановилась вакцинация от коронавируса, — сообщили Коммерсанту в региональном Министерстве здравоохранения. Желающих привиться записывают в очередь. Ближайшая поставка вакцины ожидается завтра.



Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививки детям от 12 до 17 лет могут начать делать до 20 сентября, так как среди детей участились случаи более тяжелого течения заболевания, — передает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения в конце июня разрешила использовать вакцину Pfizer для детей от 12 лет из категории высокого риска. При этом ВОЗ не рекомендовала прививать подростков одобренными вакцинами из-за отсутствия достаточных данных о том, что их использование безопасно.