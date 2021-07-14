Массовые обыски проходят сегодня сразу в нескольких правозащитных организациях в разных городах Белоруссии

В частности, в офисах белорусского Хельсинкского комитета, Ассоциации журналистов, Центра экономических исследований.

Утром сотрудники силовых структур пришли к представителям крупнейшего белорусского правозащитного центра «Весна». Ранее против центра было возбуждено дело об организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

В Белоруссии квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности лишила лицензии адвоката Антона Гашинского. Он защищал россиян Егора Дудникова, Софью Сапегу, а также политтехнолога Виталия Шклярова. Сам Гашинский рассказал «Эху», что поводом стали формальные нарушения. Гашинский не исключает, что отзыв лицензии связан с тем, что он защищал неугодных.

Тем временем, россиянин Егор Дудников, арестованный в Белоруссии, заключил сделку со следствием. Его заявление прозвучало в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ. Дудников подтвердил причастность к телеграм-каналу «Отряды гражданской самообороны Белоруссии», который признан властями экстремистским. Дудникову грозит до 3 лет лишения свободы по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

