СК снял обвинения с муниципального депутата Константина Янкаускаса по так называемому санитарному делу

Следственный комитет снял обвинения с муниципального депутата московского района Зюзино Константина Янкаускаса по так называемому санитарному делу, — рассказал изданию «Медиазона» адвокат Илья Уткин, который представляет интересы политика. Уткин уточнил, что пока не видел постановления и не знает, чем руководствовался следователь. Янкаускас написал в Твиттере, что считает санитарное дело полным абсурдом и потребовал освободить остальных фигурантов. В конце июня суд не стал продлевать Янкаускасу меру пресечения. Ранее политик объявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму.