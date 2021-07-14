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Эксклюзив Эха 18:14, 14 июля 2021

Женская олимпийская сборная РФ по регби изолирована на два дня из-за положительного теста на коронавирус у массажиста

Женская олимпийская сборная России по регби изолирована в Японии на два дня из-за положительного теста на коронавирус у массажиста команды, — сообщает РИА Новости. В ближайшие два дня спортсменкам предстоят ежедневные тесты. Руководство считает, что угрозы снятия с Олимпийских игр пока нет.
Женский олимпийский турнир по регби пройдет с 26 по 31 июля. Россиянки впервые отобрались на Олимпиаду.

Запрет выступать на играх под национальным флагом не сказался на настрое российских спортсменов, — считает министр спорта Олег Матыцин. Матыцин пообещал, что в условиях пандемии и отсутствия зрителей на трибунах будет сделано все, чтобы спортсмены почувствовали поддержку всех россиян.

Российским атлетам в преддверии Олимпиады в Токио выдали инструкции, как общаться с прессой. Спортивные чиновники уверены, что вопросы, которые могут возникнуть у СМИ к спортсменам скорее всего будут носить провокационный характер, пишет газета «Ведомости». И если атлет по незнанию ответит неосторожно, то это может негативно на нем сказаться.

В первую очередь, не стоит говорить на политические темы. Наиболее уместным, по мнению ОКР, станет отказ от комментариев, особенно это касается Крыма и Донбасса. Но на некоторые вопросы все же подготовили определенные ответы.

Например, если речь зайдет о движении в поддержку темнокожих Black Lives Matter, спортсмен обязан ответить, что это личное дело каждого, а Олимпиада не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов.

Кроме того, журналистов может заинтересовать тема харассмента, уверены чиновники. О домогательствах атлету стоит сказать, что с подобными случаями он в карьере не сталкивался, но в других странах о существовании проблемы знает.

Отдельно Олимпийский комитет разъяснил и вопрос, касающийся того, что российские спортсмены пойдут под флагом комитета, а не России. Здесь наиболее уместным будет ответить, что вне зависимости от того, под каким флагом приходится выступать, это большая честь представлять интересы своей страны.
Также в преддверии Олимпиады спортсменам рекомендовали аккуратнее вести себя в социальных сетях и больше внимания уделять тому, какие выкладывать фото и что писать в комментариях.

Ранее подобные памятки для спортсменов в основном касались вопросов быта, отмечает газета «Ведомости». Политические же рекомендации давались только в период Советского союза.

Депутат Госдумы, в прошлом олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова объяснила «Эху Москвы», что рекомендации для спортсменов носят просветительский характер и подобные меры распространены в других странах. «Я такое тоже проходила на соревнованиях. Просто так ты выйти на СМИ не можешь, тебе сначала примерный перечень вопросов дают, то есть спортсмены просто так не выходят. Сейчас уже другие ребята, заставить их делать что-либо невозможно, и те рекомендации, которые они сейчас получают — это просто больше образовательный момент, как отвечать на те или иные вопросы. Им дают какую-то информацию по каким-то очень непростым вопросам. Это больше профилактические рекомендации для того, чтобы спортсмены были бдительными и аккуратными, и понимали, что они едут выступать на соревнованиях, а не политизировать на тему Олимпийских игр», — сказала она. С.Журова добавила, что памятка может помочь в случаях провокаций журналистов или пользователей соцсетей, которые могут плохо повлиять на эмоциональное состояние спортсменов во время Игр. «Спортсмены свободные люди и нужно придерживаться своих мыслей, но у них главное — это соревнования, и любые политические моменты надо оставить на после, он может их высказать после соревнований. Рекомендация заключается в том, что комментировать можно, но после Олимпиады. Ведь там могут быть провокации, и лучше соцсетями во время соревнований не увлекаться», — отметила она.



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