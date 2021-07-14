Массовая драка мигрантов у метро Кузьминки в Москве произошла на национальной почве

Это следует из решения суда об аресте одного из участников потасовке.

Кузьминский суд Москвы считает столкновения у метро Кузьминки несогласованным массовым мероприятием, сочетающим митинг, поскольку участники скандировали лозунги на национальных языках, и шествие, так как переместились к станции метро с улицы Зеленодольская. Участников было около 200 – все они граждане Средней Азии: Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. В судебном решении отмечается, что они создали помехи работе социальной инфраструктуры, движению транспорта и пешеходов. Потом «на почве национального конфликта» началась драка, в которой пострадали несколько человек.

По данным телеграм-канала Baza, сначала драка была небольшая.

«Затем к обеим сторонам конфликта стянулись земляки и драка приняла массовый характер, перекинувшись на проезжую часть», — рассказал собеседник Интерфакса.Полиция и Росгвардия задержали более сотни человек, в отношении которых составили протоколы за нарушения правил въезда в Россию и режима

пребывания в стране, мелкое хулиганство. По меньшей мере семнадцать человек арестовали по статье об «участии в несанкционированных собрании». Также возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». В МВД ранее заявили, что задержанных выдворят из России.

По данным столичных властей, поводом для драки стал инцидент, который произошел несколькими днями ранее – тогда, как сообщали СМИ, во время ссоры получили ножевые ранения двое граждан Киргизии.

В Кремле не считают серьезной проблемой массовую драку мигрантов в районе Кузьминки. Полиция разберется в этом деле, — уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов согласен с позицией властей о бытовом характере драки. Коженов рассчитывает, что полиция найдет всех причастных к драке.

Муфтий Москвы Альбир Крганов осудил драку мусульман в Кузьминках. Муфтий подчеркнул, что подобное поведение недопустимо и должно пресекаться с учетом того, что Россия многонациональная и многорелигиозная страна: «Раз приехали гостями, нужно себя вести соответственно, какие бы ни были эмоции».

Уважительно относиться к мигрантам призывает историк, писатель, профессор Свободного университета Сергей Медведев. Медведев добавил, что многие мигранты имеют высшее образование, но при этом вынуждены заниматься тяжелой физической работой.



По данным московской полиции, в Москве сейчас чуть больше 800 тысяч мигрантов. Год назад их было свыше миллиона. В основном это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.