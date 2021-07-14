В Дагестане два дня объявили выходными в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан Байрам, — объявил ВРИО главы республики Сергей Меликов. Речь идет о понедельнике и вторнике 19 и 20 июля. В то же время, суббота 17 июля в качестве компенсации будет рабочей.

Ранее дополнительные нерабочие дни в связи с праздником анонсировали власти Чечни.