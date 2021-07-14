Император Японии Нарухито намерен присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Токио и может выступить с речью

Император Японии Нарухито намерен присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Токио и может выступить во время мероприятия с речью, — передает со ссылкой на источники телеканал NHK. По его сведениям, за день до церемонии у императора намечена встреча с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Олимпиада в Токио откроется 23 июля и продлится до 9 августа. В Токио доступ болельщиков на трибуны будет закрыт из-за всплеска коронавируса, а въезд иностранных болельщиков по той же причине решили запретить полностью.