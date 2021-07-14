Устроившему резонансное ДТП на Садовом кольце блогеру Эдварду Билу запросили два года ограничения свободы

Устроившему резонансное ДТП на Садовом кольце в начале апреля блогеру Эдварду Билу запросили два года ограничения свободы. Также прокуратура просит суд лишить блогера водительских прав на три года. Защита Била также просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Суд удалился в совещательную комнату, решение огласят с минуты на минуту.

Бил вылетел на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля, одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. К моменту ДТП на эту машину было выписано несколько сотен штрафов, однако блогер был трезв, признал вину, раскаялся и предложил пострадавшей компенсацию.

