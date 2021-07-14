Росздравнадзор проверит работу скорой помощи в Костромской области после жалоб в соцсетях на острую нехватку бригад в регионе. Ранее один из работающих там водителей скорой помощи выложил видео, где говорит, что из 22 бригад в Костроме остались всего 7, из-за чего многие пациенты ждут вызова по 18 часов и больше, а стимулирующие выплаты медработникам урезали.

По данным местного Минздрава, число работающих медиков упало из-за высокой заболеваемости коронавирусом, а число вызовов, наоборот, выросло из-за жары.